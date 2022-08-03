Zora düşen Rusya Türkiye'yi seçti! Tam yüzde 200 kar ile satıyorlar

Rusya’da yaptırımlar sonrası birçok ithal ürünün ülkeye girişinin yasaklanması yeniden bavul ticaretini yıllar sonra popüler hale getirdi.



Ren.tv’nin haberine göre, birçok Batılı markanın Rusya pazarını terk etmesinin ardından Rusya vatandaşları bavul ticareti için özelikle Türkiye’nin yolunu tutmaya başladı.



Türkiye’de Laleli’de alınan ürünlerin Rusya’da toptan yüzde 30, perakende olarak ise yüzde 200 karla satılabildiğine dikkat çekilen haberde, Zara, Bershka, Uniqlo, Dior, Gucci gibi Rusya’dan çıkan markaların bavul ticareti yoluyla ülkeye getirildiği aktarıldı.



Haberde, Rusya’daki tüketicilerin ülkede bulamadıkları marka ürünleri satın almak için, bavul ticaretiyle getirilen mallara uzun süre daha rağbet gösterecekleri tahmininde bulunuldu.



Bu arada K. Pravda, özellikle Rusya-Finlandiya hattında "sipariş üzerine çalışan" bavulcuları ya da "kurye"leri gündeme taşıdı. Buna göre ataba lastiğinden ilaca kadar pek çok ürünü Rusya'ya siparişle getirenler yeni bir gelir kapısı oluşturdu.