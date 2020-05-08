Zoom'a güvenliği arttıracak 3 yeni özellik geliyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran ancak güvenlik açıkları oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan video konferans uygulması Zoom, ücretsiz sürümü kullanan kullanıcılar için güvenliği arttıracak 3 yeni özellik yayınlanacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz sürümü kullanan kullanıcıların tüm görüşmeleri için parola belirleyebilecekleri, görüşmeyi düzenleyen kişinin tüm katılımcıları tek tek onaylayabilmesini sağlayan bekleme odası özelliğinin varsayılan olarak açık olacağı ve ekran paylaşma kontrolünün sadece ana bilgisayarda olacağı belirtildi.

9 Mayıs'tan itibaren yayınlanacak olan yeni özellikler ile birlikte ücretsiz kullanıcıların, görüşmelerini çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.