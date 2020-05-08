  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Zoom'a güvenliği arttıracak 3 yeni özellik geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir süre içerisinde popülerlik kazanan video konferans uygulaması Zoom, 9 Mayıs tarihinde güvenliği arttıracak 3 yeni özelliğin yayınlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 04:50:00 -
Zoom'a güvenliği arttıracak 3 yeni özellik geliyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran ancak güvenlik açıkları oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan video konferans uygulması Zoom, ücretsiz sürümü kullanan kullanıcılar için güvenliği arttıracak 3 yeni özellik yayınlanacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz sürümü kullanan kullanıcıların tüm görüşmeleri için parola belirleyebilecekleri, görüşmeyi düzenleyen kişinin tüm katılımcıları tek tek onaylayabilmesini sağlayan bekleme odası özelliğinin varsayılan olarak açık olacağı ve ekran paylaşma kontrolünün sadece ana bilgisayarda olacağı belirtildi.

9 Mayıs'tan itibaren yayınlanacak olan yeni özellikler ile birlikte ücretsiz kullanıcıların, görüşmelerini çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı