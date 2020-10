Zoom giriş | Zoom’a nasıl girilir?

En çok sorulan program zoom nasıl kullanacağız. Zoom üzerinden nasıl görüşme kurulur? Zoom’da nasıl görüşmeye katılınır? Soruları merak edilmekte. WhatsApp ve Skape’den çok daha kullanışlı uygulama olan Zoom’u kurup, çok sayıda arkadaşlarınla aynı anda görüntülü video konferans yapabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmerden Zoom girişi nasıl yapılır? Zoom nasıl kullanılır? Sorusunun cevabına geçelim.

Zoom hesap nasıl oluşturulur?

Zoom’a nasıl kayıt olunur? Zoom kaydı için ilk yapılması gereken Zoomzoom.usinternet sitesine giriş yapmak olmalıdır. SIGN UP, IT’S FREE sekmesi tıklanılır. Buradan kendi bilgisayarınıza Apple mı Wındows mu ona göre yükleme yapabilirsiniz.

Zoom’da hesap nasıl açılır?

Zoom sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede SIGN UP, IT’S FREE yazısı tıklanır ve e posta üzerinden hesap oluşturabilirsiniz.

Eğer Google hesabınız varsa buradan direk Google hesabınızı tıklayarak da Zoom girişi yapabilirsiniz. Kayıt. Olduktan sonra Zoom sayfasının sağ üst köşesinde SIGN IN sekmesi tıklanır. Burada mail adresini ve şifreniz ile Zoom’a giriş yapabilirsiniz. Zoom’a giriş yaptıktan sonra karşınıza profiliniz gelecektir. İsterseniz profil bilgilerinizi buradan değiştirebilirsiniz.

Zoom’da toplantı nasıl oluşturulur?

Zoom profil sayfasındayken Schedule Meeting yani bir toplantı planla sekmesi tıklanır. Burada bir toplantı planı yapılması gerekir. Bunun için bir konu seçilmelidir. Sonra da toplantı tarihini ve saatininin yanında yapacağınız görüşmenin kaç dakika olacağını da ayarlayabilirsiniz. Üç ve üçden fazla katılımcı ile Zoom görüşmesi yapılacaksa görüşme 40 dakika olacaktır. Burada önemli bir kriter toplantı ID üzerinden diğer katılımcılar katılım sağlayacağından Meeting ID kısmında otomatik ID oluşturabileceğiniz gibi kendi ID’inize de kullanabilirsiniz. Toplantıya girerken bir şifre siteyecekseniz Meeting passaword kısmından şifre belirleyebilirsiniz.

Host kısmında ise toplantıyı düzenleyen kişiyi ifade etmektedir. Toplantıyı düzeleyen kişi toplantıya girdiğinde videosu açık olsun mu olmasın mı diye sormakta. Video açık olacaksa on, kapalı olacaksa off seçilir. Participant kısmıda ise toplantıya katılanların videosu açık olup olmayacağı buradan ayarlanır.

Meeting options kısmında ise Enable join before host: Toplantıyı düzenleyen kişi toplantıya katılmadan önce bu toplantıya katılmayı onayla. Mute participants uzon entry: Giriş yapıldığında katılımcıların seslerinin kısık olarak girilmesi için, Enable waiting room: Toplantıyı düzenleyen kişi Zoom’a girmeden katılımcıları beklemeye alıyor. Record the meeting automaticall on the local computer: gerçekleştirdiğiniz toplantıyı diğer sosyal medya platformalarında paylaşmak için bir kayıt söz konusu olması gerekir. Bu seçenek sayesinde toplatıya başlar başlamaz kayıt alınabilmekte. Bütün bu kısımları tamamladıktan sonra Save denilir. Gelen sayfada Zoom görüşmelerine ilişkin ID numarası ile Zoom’a katılım linki ile toplantıya katılacaklar bu uzantı ile giriş yapabilecekler.

Herhangi bir hesap açmadan Join a Meeting yani görüşmeye katıl diyerek de herhangi bir görüşmeye katılabilirsiniz. Karşıdaki size bir ID yollar diğer kısma da kullanıcı adı yazarsınız. Join a Meeting denildiğinde size bir şifre sorulacaktır.

Sign up (hesap aç), Sign in (var olan hesap ile giriş yapmak anlamına gelir.

Zoom’a katılım nasıl yapılır?

Zoom uygulaması indirildikten sonra sign up sekmesini tıklıyoruz. Buradan mail adresi kısmına e posta adresini giriyoruz. First name kısmına adı, kast name kısmına ise soyadı girilir. NeXt’e basılması durumunda mail adresine bir onay maili gelecektir. Hesaba gelen onay kodunu onayladıktan sonra hesabın aktif olacaktır. Hesap onaylandıktan sonra şifre girmeniz gerekecektir. Şifreyi oluşturduktan sonra Continue denilmsiyle birlikte görüntülü konuşmaya davet etmek istediğin kişilerin mail adresini girerek kişileri görüntülü konuşmaya davet edilmekte.