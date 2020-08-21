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Aktüel Zonguldak'taki silahlı saldırıya ilişkin 3 gözaltı
Aktüel

Zonguldak'taki silahlı saldırıya ilişkin 3 gözaltı

Alaplı ilçesinde biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:06:24 -
Zonguldak'taki silahlı saldırıya ilişkin 3 gözaltı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde dün Yavuz B. ile Emine A'nın bulundukları otomobilde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.T, C.H. ve Z.H'yi gözaltına aldı. Silahlı saldırıya karıştığı değerlendirilen firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Alaplı'ya bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde dün bulundukları otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yavuz B. ile yanındaki Emine A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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