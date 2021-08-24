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Gündem

Zonguldak'ta yumruklu saldırıya uğrayan baro başkanı gözünden ağır yaralandı

Zonguldak'ta, bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Baro Başkanı Türker Kapkaç, yaralandığı gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 23:20:00 -
Zonguldak'ta yumruklu saldırıya uğrayan baro başkanı gözünden ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kapkaç ile meslektaşları, dün kent merkezindeki bir restoranda yemek yedikleri sırada başka bir masada oturan T.Y'yi (34) yüksek sesle konuştuğu için uyardı.

T.Y'nin tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. T.Y'nin attığı yumruk sonucu Kapkaç bir gözünden ağır yaralandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Kapkaç'ın yaralanan gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunduğu belirtildi..

Gözaltına alınan T.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 

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