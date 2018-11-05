Zonguldak'ta 'yol verme' tartışması kanla sonuçlandı!

Ereğli Sahil Bulvarı'nda otomobil kullanan Erdinç D. ile motosiklet sürücüsü Uğur K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Tartışma sırasında motosikletinden inen ve arbede sırasında yere düşen Uğur K'ye Mahmure Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

Otomobilin altında kalan ve bir süre sürüklenen Uğur K, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.