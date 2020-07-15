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Aktüel

Zonguldak'ta yaşlı adamı darbettiği ileri sürülen oğlu ve gelini tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 23:07:39 -
Zonguldak'ta yaşlı adamı darbettiği ileri sürülen oğlu ve gelini tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babalarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan oğlu ve gelini cezaevine gönderildi.

Yaralama ihbarı üzerine Ereğli Devlet Hastanesine ambulansla getirilen Şükrü K'nin (82) darbedildiği belirlendi.

Şükrü Korkmaz'ın Ören Mahallesi'ndeki evinin alt katında yaşayan oğlu Fehmi K. (55) ve gelini Ayşen K. (49), babalarını darbettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi ve Ayşen K, tutuklandı.

Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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