Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheli adliyeye götürüldü.23 Ağustos 2019 Cuma 12:17
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyündekenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, M.A. ile eşi H.A'nın tarlalarında kenevir yetiştirdiklerini ve kuruttuklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonda çift gözaltına alındı, aramalarda 350 kök Hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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