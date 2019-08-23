Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheli adliyeye götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyündekenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, M.A. ile eşi H.A'nın tarlalarında kenevir yetiştirdiklerini ve kuruttuklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda çift gözaltına alındı, aramalarda 350 kök Hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.