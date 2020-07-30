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Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:51:00 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Ereğli ve Alaplı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde 12 zanlının uyuşturucu sattığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, 170 kök Hint keneviri, 93 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.V, S.S, Z.K. ve T.A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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