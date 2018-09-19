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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Alaplı ilçesinde kavanoz içerisinde toprağa gömülü esrar ele geçirildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:08
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alaplı Yenidoğanlar köyünde belirlenen bir evde Ceviz isimli dedektör köpeği ile geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Evin görünür yüzeylerinde herhangi bir şey ortaya çıkmayınca, dedektör köpeği Ceviz ile yapılan aramalar sonucu V.G. isimli kişinin evinin odunluğunda toprağa gömülü 7 kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:08
  1. zonguldak
  2. alaplı
  3. esrar

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