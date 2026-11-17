Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, Tusk hükümetine karşı sunulan gensoru önergesini görüşmek üzere toplandı. Eski Başbakan Mateusz Morawiecki liderliğindeki Rozwoj Plus grubunun öncülük ettiği önerge kapsamında, gelecek yılki genel seçime kadar başbakan adayı olarak eski Sejm başkanlarından Marek Jurek gösterildi.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜZERİNDEN SERT ELEŞTİRİ

Gensoru önergesinin gerekçesini açıklayan Morawiecki, hükümetin Anayasa Mahkemesi krizindeki tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Hukukun üstünlüğüne ilişkin kuralların ihlal edildiğini öne süren Morawiecki, hükümetin Merkez Bankasına yönelik tehditlerde bulunduğunu ve Cumhurbaşkanlığı kurumunu hedef aldığını savundu.

Anayasa Mahkemesinde yaşananları “darbe” olarak nitelendiren Morawiecki, ülkedeki siyasi çatışmanın daha ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Morawiecki, krizin çözümü için hükümetin sıfırlanması, Anayasa Mahkemesinde yaşananlara ilişkin parlamento soruşturma komisyonu kurulması ve ardından anayasal sıfırlama yapılması çağrısı yaptı. İşsizlik, bütçe açığı ve enerji fiyatlarını da ülkenin başlıca sorunları arasında sıraladı.

TUSK’TAN MUHALEFETE SEÇİM GÖNDERMESİ

Başbakan Donald Tusk ise Morawiecki’nin konuşması sırasında parlamentodaki salonun boş olduğunu belirterek muhalefeti eleştirdi. Önergeyi imzalayan milletvekillerinin dahi konuyu ciddiye almadığını savunan Tusk, muhalefetin oylamayı kaybedeceğini ve gelecek yılki seçimlerde de yenilgiye uğrayacağını söyledi.

200 KABUL, 242 RET OYU

Konuşmaların ardından yapılan oylamada gensoru önergesi 200 kabul oyuna karşılık 242 ret oyuyla reddedildi. Önergenin kabul edilebilmesi için 460 sandalyeli parlamentoda en az 231 milletvekilinin desteği gerekiyordu.

Aralık 2023’te göreve başlayan Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti, 11 Haziran 2025’te de parlamentodan güvenoyu almıştı. Polonya’da bir sonraki genel seçimlerin 2027 sonbaharında yapılması bekleniyor.

POLONYA’DA ANAYASA MAHKEMESİ KRİZİ

Ülkedeki siyasi gerilimin merkezinde Anayasa Mahkemesinde yaşanan gelişmeler bulunuyor. Mahkemenin internet sitesinde 30 Ekim’de Başkan Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski’nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin duyuru yayımlandı.

Bu gelişmenin ardından muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahkeme binası önünde toplandı. Mahkeme binası polis ablukasına alınırken, bazı göstericilerin çitleri aşması ve polislere çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Mahkemenin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, Swieczkowski ve yardımcısının görevden uzaklaştırıldığının duyurulması üzerine mahkemenin yönetimini üstlendiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin Senegal ziyareti için havalanan uçağı da mahkemedeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya’ya geri döndü. Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etti.

Nawrocki’nin mahkeme binasına gelerek içeri girmeye çalıştığı sırada mahkeme üyeleriyle arasında arbede yaşandı. Krize tepki olarak Polonya’nın Pekin ve Bükreş büyükelçileri ile BM Daimi Temsilcisi de görevlerinden istifa etti.