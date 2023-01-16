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Yerel Zonguldak‘ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Yerel

Zonguldak‘ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta narkotik ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 23:26:00 -
Zonguldak‘ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta narkotik ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkezde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı

Operasyon 18 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. B.Ş. ve M.S.T. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer M.Ç. isimli şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.Ç. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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