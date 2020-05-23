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Zonguldak'ta uçurumdan düşen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 19:25:36 -
Zonguldak'ta uçurumdan düşen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uçurumdan düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ereğli-Alaplı kara yolunda yaklaşık 20 metrelik uçurumdan düşen sokak köpeğinin sesini duyan bir aile hekimi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce sokak köpeği kısa sürede kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, sevgi gösterisinde bulunan köpeği kuru mamayla besledi.

İtfaiye müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin sesini duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "Köpek yaklaşık 20 metrelik uçurumdan merdivenli itfaiye aracı kullanılarak kurtarıldı. Kurtarılan köpeğin itfaiye ekiplerimizden ayrılmak istememesi bize duygusal anlar yaşattı." dedi.


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