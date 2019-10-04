Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Ankara-Zonguldak yolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında, Burak Zengin'in (25) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Berkay Dökmeci'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Burak Zengin'in ise Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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