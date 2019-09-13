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Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:45
Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ta yasa dışı sol terör örgütlerininin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla M.K, N.Ç. ve Ü.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el kondu.

Emniyettekiişlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:45
  1. Zonguldak
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri
  3. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. terör örgütü

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