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Zonguldak'ta tartıştığı ortağı yerine yanlış kişiyi vurdu!

Alaplı ilçesinde bir balıkçının, tartıştığı ortağı zannedip silahla vurduğu kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 07:46
Zonguldak'ta tartıştığı ortağı yerine yanlış kişiyi vurdu!

İlçede balıkçılık yapan ve ortak oldukları  öğrenilen T.Ö. ile U.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.  Yaşanan tartışma sonrasında U.Ç'nin, balıkçı barınağından tekneyle  denize açılacağını öğrenen T.Ö. bir süre sonra pompalı tüfeğini alarak limana  geldi.

Bu sırada teknede ağları toplayan bir kişi olduğunu gören T.Ö, ortağı  U.Ç. zannederek bir el ateş etti. Teknede bulunan ve ağları toplayan Birkan Yılmaz (40), sırtına  saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
 Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Ereğli Devlet  Hastanesinde tedavi altına alındı.
 Olay yerinden uzaklaşan T.Ö. ise bir süre sonra polis merkezine  giderek teslim oldu.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 07:46
  1. zonguldak

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