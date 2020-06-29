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Aktüel

Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:53:06 -
Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Hasan D. (73) ile kardeşi Mustafa D. (68) arasında arazilerinde bulunan dut ağacının budanması konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzere Hasan D, kardeşi Mustafa D. ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Seyhan D'yi (26) silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa ve oğlu Seyhan D'nin cenazeleri, incelemelerin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hasan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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