Meyve suyu, süt, ayran gibi içecekler ile önlem almalıyız! Sıcak hava sorununa çözüm bakın neler

Sıvı ihtiyacının sağlıklı kaynaklardan karşılanması da bir diğer önemli unsurdur. Vücudu susuz bırakan kahve, çay ve gazlı içecekler yerine harareti önleyen yarım yağlı süt, ayran ve taze meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Ayrıca yaz aylarında egzersiz ve spor yapan bireylerin, ter yoluyla kaybettikleri sıvıyı hızlıca yerine koyabilmesi amacıyla egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketmeleri hayati önem taşımaktadır."