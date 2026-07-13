Meyve suyu, süt, ayran gibi içecekler ile önlem almalıyız! Sıcak hava sorununa çözüm bakın neler
Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklık ve neme karşı vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı hayati tavsiyelerde bulundu.
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Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklık ve neme karşı vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı hayati tavsiyelerde bulundu.
Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirdiği bu günlerde, artan hava sıcaklıkları ve yüksek nem oranları halk sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Sağlık Bakanlığı, ani sıcaklık artışlarının insan metabolizması üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Sıcak havaların etkisiyle vücut ısısının yükseldiğini ve metabolizmanın bu ekstrem duruma uyum sağlamaya çalıştığını belirten bakanlık yetkilileri, doğru beslenme ve yeterli sıvı alımının sağlığı korumadaki rolünün altını çizdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklarla birlikte artan terleme reaksiyonunun vücutta başta sıvı olmak üzere çok ciddi mineral kayıplarına yol açtığı ifade edildi. Bu kayıpların zamanında telafi edilmemesi durumunda bireylerde bayılma hissi, bulantı ve baş dönmesi gibi ani gelişen sağlık sorunlarının görülebileceği aktarıldı.
Özellikle bazı hassas grupların risk altında olduğunu belirten açıklamada, "Kronik hastalığı bulunan kişiler, küçük çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki ileri yaştaki bireyler, hamileler ve açık alanda mesai yapan çalışanlar sıcaklık değişimlerinden çok daha fazla ve hızlı etkilenmektedir. Bu kritik dönemde yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi, yeterli sıvı tüketiminin ödün vermeden sağlanması ve besin güvenliği kurallarına harfiyen uyulması, sağlığın korunması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.
Yaz aylarında gün boyunca su tüketiminin bir rutin haline getirilmesi gerektiği vurgulanırken, doğru sıvı tüketim formülü de kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşların su içmek için kesinlikle susama hissinin oluşmasını beklememesi gerektiği ifade edilerek şu detaylar aktarıldı:
"Günlük su ihtiyacı, bireyin mevcut vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mL olarak hesaplanabilmektedir.
Bu miktar, yetişkin bir birey ele alındığında ortalama günlük 2,5-3 litre su tüketimine karşılık gelmektedir.
Sıvı ihtiyacının sağlıklı kaynaklardan karşılanması da bir diğer önemli unsurdur. Vücudu susuz bırakan kahve, çay ve gazlı içecekler yerine harareti önleyen yarım yağlı süt, ayran ve taze meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Ayrıca yaz aylarında egzersiz ve spor yapan bireylerin, ter yoluyla kaybettikleri sıvıyı hızlıca yerine koyabilmesi amacıyla egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketmeleri hayati önem taşımaktadır."
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