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Gündem İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında
Gündem

İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında

Yeniakit Publisher
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İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında

MSB, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin Suriye İç Savaşı’ndan sonra ilk kez Suriye’nin Lazkiye Limanı’na ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Ziyaretin, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki işgalleri sürerken gerçekleşmesi dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’ye gerçekleşen ziyaret kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın da TCG İstanbul gemisinde yer aldığını belirterek, "Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra, Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ilk kez Suriye’nin Lazkiye Limanı’na liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Suriye’ye ziyaret gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanımız da TCG İstanbul’da bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL’E MESAJ!

Ziyaretin tam da İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki işgallerinin ardından gelmesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın da filoda yer alması nedeniyle ‘İsrail’e mesaj’ olarak da yorumlandı.  
İsrail son 1 yılda Suriye’de Hadar, Kırs Nafıl, Cibata Haşab, Hamidiyye, Kuneytra el-Muheddeme, Mantara Barajı, Batı Kevdene, Adnaniyye ve Ruveyhiyye Barajı bölgelerinde toplam 9 askeri üs kurarak binlerce dönüm alanı işgal etti. Suriye’nin başkenti Şam’a 20 kilometre kadar yaklaşan İsrail, İran’a saldırıların sürdüğü günlerde Lübnan’ın güneyini de işgal ederek bölgedeki askeri varlığını günden güne artırıyor.

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