  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Aktüel

Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:35:19 -
Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şaban Köroğlu'nun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler C.B. ve oğlu S.B. emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.B. tutuklanırken oğlu S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli C.B'nin daha önce de emniyette ifadesine başvurulduğu, şüpheli ile maktul Şaban Köroğlu'nun ortak iş yeri açtıkları ve ikili arasında anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor
Dünya

Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrasında imzalanan anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak korid..
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay