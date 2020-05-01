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Aktüel

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:49:33 -
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 kişiye 28 bin 620 lira para cezası uygulandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik ilçe genelinde denetimler sürüyor.

Denetimlerde kararı ihlal eden 9 kişiye toplam 28 bin 620 lira para cezası verildi.

Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.


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