Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Müftü Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndekikahvehanede bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Ö, Adem T'ye, Halit T. de Neşat Ş'ye tabancayla ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü oldukları öne sürülen ve ayağından yaralanan Neşat Ş. ile darbedildiği ileri sürülen Burhan Ö, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Halit T. ve ayağından yaralanan Adem T. olay yerinden kaçtı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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