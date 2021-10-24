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Yerel Zonguldak'ta şiddetli yağış
Yerel

Zonguldak'ta şiddetli yağış

Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:47:00 -
Zonguldak'ta şiddetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de sağanak yağış uyarısının ardından Zonguldak'ta sağanak yağış aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve saçak altlarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağış nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da limanda demirledi. Öte yandan yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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