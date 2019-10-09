Zonguldak'ta şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı! 2 gözaltı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.09 Ekim 2019 Çarşamba 10:55
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucumaddeticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hapları şeker kutusuna koyarak gizlemeye çalışan C.B. ve M.Ö. yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında bir kısmı şeker kutusunda bulunan 120 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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