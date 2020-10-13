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Aktüel Zonguldak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Zonguldak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:07:07 -
Zonguldak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Hüseyin K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çaydamar Mahallesi Gaca mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile Sevinç K, Hüseyin A. (4) ve Hayrullah A. yaralandı.

Araçta sıkışan Hayrullah A, AFAD ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralıların halat yardımıyla kurtarılmaya çalışıldığı sırada Hüseyin A'nın anneannesini sorması üzerine ekipler, "Korkmana gerek yok, iyi." yanıtını verdi.

Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurtarma çalışması sırasında kazazedelerin bazı yakınları ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

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