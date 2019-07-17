Zonguldak'ta sahte para operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Beycuma beldesinde 3 kişinin piyasaya sahte para sürmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler yaptıkları incelemede, E.Ö, T.Ö. ve E.T.D'nin beldedeki marketlerden alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürmeye çalıştığını belirledi.
Üzerinden de sahte para çıktı
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 43 adet 50 lira ile 1 adet 100 liralık sahtebanknot ele geçirildi.
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