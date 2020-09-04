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Aktüel Zonguldak'ta refüje ve direğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aktüel

Zonguldak'ta refüje ve direğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:20:32 -
Zonguldak'ta refüje ve direğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje ve aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Kılıçarslan idaresindeki 26 BZ 567 plakalı motosiklet, Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe kavşağında önce refüje, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Berkan K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaralanan Berkan K'nin kendisine uzatılan telefondaki kişiye ağlayarak olayı anlatması ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılması yer alıyor.

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