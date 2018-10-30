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Zonguldak'ta otobüsle TIR çarpıştı: 17 kişi yaralı

Ereğli ilçesinde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

30 Ekim 2018 Salı 19:27
Zonguldak'ta otobüsle TIR çarpıştı: 17 kişi yaralı

Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç mevkisinde, sürücülerini henüz belirlenemeyen 07 DY 262 plaka yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 67 TY 658 plakalı tır çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün ön tarafında sıkışanların olduğu kazada, 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarptığını belirterek, "Ekipler kısa zamanda olay yerine geldi. 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:27
  1. Zonguldak

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