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Aktüel

Zonguldak'ta ormanda gömülü 2 ceset bulunmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 09:05:59 -
Zonguldak'ta ormanda gömülü 2 ceset bulunmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda gömülü 2 erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçeye bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 gün önce ormanlık alanda gömülü 2 erkek cesedi bulunmasının ardından gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.G, S.N.A, D.A, F.Ç, Y.E, S.K ve R.G, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, firari şüpheliler S.A. ve İ.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne bir hafta önce çalışmak için giden ve kendisinden haber alınamayan S.Ç'nin ailesinin savcılığa kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, S.Ç'nin, S.A'nın evinin inşaatında çalıştığını belirlemişti.

Bunun üzerine şüpheli S.A, İ.A. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde arama yapılmış, cinayete ilişkin emarelere rastlanmıştı. S.Ç. ve kuzeni S.Ç'nin ateşli silahla öldürüldüğü ve cesetlerin traktörle ormanlık alana götürülerek gömüldüğü tespit edilmişti.

Cesetlerin gömüldüğü bölgede iz takip ve kadavra köpeği ile yapılan aramada bulunan 2 ceset otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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