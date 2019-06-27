Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte kalan maden işçisi Fahrettin Gedikli (35) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.