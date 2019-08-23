Zonguldak’ta kuvvetli yağışın bilançosu: 23 konut, 40 iş yeri selden etkilendi

Zonguldak’ta önceki gün yaşanan kuvvetli yağışta hasar tespit çalışmaları sürüyor. İl genelinde 23 konut, 40 iş yeri selden etkilenirken 7 konut da heyelandan etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış ve Zonguldak için turuncu alarm vermesinin ardından kent genelinde kuvvetli yağış yaşandı. Sürücüler araçlarıyla adeta göle dönen yollarda mahsur kaldı. Çok sayıda iş yerini su bastı. Bazı evler sular altında kaldı. Bazı bölgelerde heyelanlar yaşandı. Mezarlıklar da heyelandan etkilendi.

Yaşanan doğal afetin ardından AFAD il genelinde hasar tespit çalışması başlattı. Merkez, Kdz. Ereğli, Kozlu ve Kilimli ilçelerinin etkilediği yağışın ardından belediye mücavir alanlarda ve köylerde alt yapı hasarları meydana geldi. Zonguldak merkez ilçede 15 konut, 22 iş yeri sel suyundan etkilendi.

Kozlu ilçesinde de 5 konut ve 5 iş yeri selden etkilendi. Selin meydana getirdiği heyelandan, Kozlu ilçesine bağlı Akşeyh köyünde 1 konut boşaltıldı. Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi’nde 4 konuttan oluşan 2 bina heyelandan dolayı boşaltıldı. Binalar Kozlu Belediyesince mühürlendi. Heyelan riskinden dolayı 1’er konuttan oluşan 2 bina da ekiplerce boşaltıldı.

Kilimli ilçesinde de 3 konut, 1 okul ve 13 iş yeri selden etkilendi. Toplamda, il genelinde 23 konut ve 40 iş yeri selden, 7 konut heyelandan etkilendi.