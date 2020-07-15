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Aktüel

Zonguldak'ta kumar oynanan yardımlaşma derneğindeki 4 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:06:05 -
Zonguldak'ta kumar oynanan yardımlaşma derneğindeki 4 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki yardımlaşma derneğinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası verildi.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sosyal mesafeye uymayan ve kumar oynadığı iddia edilen 4 kişi hakkında işlem yapan ekipler, bu kişilere toplam 4 bin 900 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, bir kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlattı.

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