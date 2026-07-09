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Gündem Türk kondüktör davasında skandal karar! Alman mahkemesinden caniye ödül gibi ceza
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Türk kondüktör davasında skandal karar! Alman mahkemesinden caniye ödül gibi ceza

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Türk kondüktör davasında skandal karar! Alman mahkemesinden caniye ödül gibi ceza

Almanya’da görevini yaparken canice katledilen bir Türk vatandaşının davasında, Alman mahkemesi vicdanları yaralayan bir karara imza attı. Bölgesel trende bilet kontrolü yaptığı sırada uğradığı acımasız saldırı sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan Çalar’ın katiline adeta ödül gibi bir ceza verildi.

Zweibrücken Eyalet Mahkemesi, 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı sanığı, "ölümle sonuçlanan kasten yaralama"dan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığa "cinayet veya kasten öldürme" suçundan mahkumiyet kararı vermezken, savcılığın talep ettiği 12 yıl hapis cezasına da Çalar ailesinin avukatlarının talep ettiği müebbet hapis cezasına da hükmetmedi.

Savcılık, sanığın "ölümle sonuçlanan kasten yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemiş, öldürme kastının ispatlanamadığını savunmuştu. Müşteki avukatları ise saldırının cinayet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Olay, şubat ayında Rheinland-Pfalz eyaletinde Landstuhl şehri yakınlarında sefer yapan bölgesel ekspres trende meydana gelmişti. Biletsiz olduğu belirtilen sanık, kimlik ibraz etmeyi reddetmesinin ardından trenden indirilmek istenince Çalar'a art arda yumruklarla saldırmış, ağır yaralanan 36 yaşındaki tren görevlisi iki gün sonra beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti. Saldırı, trenin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Serkan Çalar'ın ölümü Almanya genelinde büyük yankı uyandırmış, olayın ardından toplu taşımada görev yapan personelin güvenliği ve artan şiddet olayları yeniden tartışma konusu olmuştu.

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