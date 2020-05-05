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Aktüel

Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 14 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:39:31 -
Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 14 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir evde kumar oynandığı gerekçesiyle 14 kişiye toplam 61 bin 437 lire para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kozluköyü Yukarı İhsaniye mevkisinde, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kumar oynadığı iddia edilen V.K, M.A, F.S, M.B, C.T, Y.A, Ö.U, Ö.A, B.A, E.A, M.K, M.Y, M.A. ve Ü.A. hakkında işlem başlatan ekipler, 23 pul, 5 paket iskambil kağıdı ve iki adisyon defterini muhafazaya aldı.

Söz konusu 14 kişiye toplam 61 bin 437 lira para cezası uygulandığı, bir kişi hakkında ise "kumar oynatmak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.


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