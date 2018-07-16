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Zonguldak'ta 'kripto' FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında!

FETÖ'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik olarak Zonguldak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 muvazzaf asker, adliyeye gönderildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:34
Zonguldak'ta 'kripto' FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 muvazzaf asker, adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

2 FİRARİ ARANIYOR

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Temmuz'da Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamından 2 firarinin arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:34
  1. Ardahan
  2. Zonguldak
  3. Şanlıurfa
  4. Tunceli
  5. Samsun
  6. Muş
  7. Muğla
  8. Mardin
  9. Hakkari
  10. Balıkesir
  11. Aydın
  12. Antalya
  13. kripto FETÖ'cüler

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