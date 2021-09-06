  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca duyurdu! Sayı 60'a yükseldi
Gine’de darbe açıklaması sonrası halk sokaklarda kutlama yaptı
Muğla açıklarında deprem
Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı! 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Aktüel Zonguldak'ta kaza: Ölüler var
Aktüel

Zonguldak'ta kaza: Ölüler var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 00:17:00 -
Zonguldak'ta kaza: Ölüler var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

M.S. (60) idaresindeki 67 UA 467 plakalı otomobil, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı'ya (73) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Şengül ve Nazikar Sarı, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre trafiğe kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay