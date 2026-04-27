  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyada süper güç olarak biliniyor: Ne limon ne de portakal! C vitamini deposu kabızlığı yüzde 30 hafifletiyor
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Dünyada süper güç olarak biliniyor: Ne limon ne de portakal! C vitamini deposu kabızlığı yüzde 30 hafifletiyor
Giriş Tarihi:

Dünyada süper güç olarak biliniyor: Ne limon ne de portakal! C vitamini deposu kabızlığı yüzde 30 hafifletiyor

Dünya kamuoyunda süper besinler listesinde öyle bir gıda var ki binlerce yıldır Uzak Doğu tıbbında bir eczane niteliği taşıyor. Yüksek C vitamini oranıyla Vücuttaki pis kanı temizleyen dünyanın en güçlü antioksidanı hünnap , modern bilim tarafından da süper gıda kategorisinde tescillenmiş durumda.

#1
Foto - Dünyada süper güç olarak biliniyor: Ne limon ne de portakal! C vitamini deposu kabızlığı yüzde 30 hafifletiyor

Dünyanın en güçlü süper besinler listesinde öyle bir gıda var ki binlerce yıldır Uzak Doğu tıbbında kullanılıyor. modern bilim tarafından da süper gıda kategorisinde tescillenmiş durumda. Vücuttaki pis kanı temizleyen hünnap bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. Kabızlık sorununu yüzde 30 hafifletiyor.

#2
Foto - Dünyada süper güç olarak biliniyor: Ne limon ne de portakal! C vitamini deposu kabızlığı yüzde 30 hafifletiyor

Süper besinler listesinde öyle bir gıda var ki binlerce yıldır Uzak Doğu tıbbında kullanılan doğal bir eczane niteliği taşıyor. Yüksek C vitamini oranıyla bağışıklığı çelik gibi yapan bu mucizevi besin Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde. Yapılan araştırmalar hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

#3
Foto - Dünyada süper güç olarak biliniyor: Ne limon ne de portakal! C vitamini deposu kabızlığı yüzde 30 hafifletiyor

Dünyanın en güçlü antioksidan hünnap! Hünnap, içeriğindeki fenolik bileşikler ve flavonoidler sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşan en etkili meyvelerin başında geliyor. Özellikle taze tüketildiği zaman hücre yenilenmesini hızlandırarak hem iç organların sağlığını koruyor hem de cildin daha parlak görünmesini sağlıyor.Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor. Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

#4
Foto - Dünyada süper güç olarak biliniyor: Ne limon ne de portakal! C vitamini deposu kabızlığı yüzde 30 hafifletiyor

Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. 1 fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık 'ini karşılıyor. Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan. Belirttiğimiz gibi antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılıyor. Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün. Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda diş sağlığını da koruyor. Soğuk algınlığına iyi geldiği, öksürüğü kestiği bilinen şifalı meyve, kanı temizleyip, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşamak ve şifa bulmak isteyenlerin tercih ettiği hünnap vatandaşlar tarafından pek bilinmese de, kıymetini bilenler tarafından kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23