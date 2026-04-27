Yeni Zelanda ve Hindistan arasında dev imza! Dünya piyasası alt üst olacak
Yeni Zelanda ve Hindistan, ekonomik ilişkileri zirveye taşıyacak tarihi bir serbest ticaret anlaşmasına imza attı. Yeni Zelanda hükümeti tarafından resmen duyurulan anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin katlanarak artması ve küresel belirsizlik döneminde ekonomik istikrarın güçlendirilmesi hedefleniyor. Başbakan Christopher Luxon, bu hamleyi Yeni Zelanda iş dünyası için "dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmaya aday Hindistan'ın kapılarının açılması" olarak nitelendirdi.
Yeni Zelanda hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Christopher Luxon ile Ticaret Bakanı Todd McClay, iki ülke arasında istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak serbest ticaret anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında Yeni Zelanda'nın Hindistan'a gerçekleştireceği ihracatın yüzde 95'inde gümrük vergileri kaldırılacak ya da azaltılacak.
Luxon, anlaşmaya ilişkin, "Bu serbest ticaret anlaşmasının faydaları çok geniş kapsamlı ve iş dünyamız, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmaya aday olan 1,4 milyar insana fırsat kapılarının açılmasından büyük heyecan duyuyor." ifadesini kullandı.
Ülkesindeki her 4 işten birinin ticarete bağlı olduğuna dikkati çeken Luxon, anlaşmanın istihdamı arttıracağına ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğine işaret etti.
Ticaret Bakanı McClay da serbest ticaret anlaşmasının Yeni Zelanda'nın ihracat değerini 10 yıl içinde ikiye katlama yönündeki hedefini desteklediğinin altını çizdi.
Anlaşmanın binlerce iş imkanı ve milyarlarca dolarlık ek ihracat sağlayacağını anlatan McClay, bu gelişmenin küresel çalkantıların yaşandığı dönemde hayati önem taşıdığını vurguladı.