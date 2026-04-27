Binlerce balık kıyıya vurdu! Tekirdağ'da gölette korkutan manzara
Binlerce balık kıyıya vurdu! Tekirdağ’da gölette korkutan manzara

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tekirdağ Ergene'de tarımsal sulamada kullanılan Ulaş Göleti’nde toplu balık ölümleri yaşandı. Göletin içi ve savak kısmında binlerce ölü sazan gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgede inceleme başlattı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ulaş Göleti’nde yaşanan balık ölümleri, vatandaşların karşılaştığı manzarayla ortaya çıktı.

 

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi

Ulaş Mahallesi'nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Ulaş Göleti'nde dün akşam saatlerinde toplu balık ölümleri yaşandı. Göletin içi ve savak kısmında binlerce ölü sazanı gören vatandaşlar durumu Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlükten gelen ekipleri su ve ölü balıklardan numune alıp incelemeye gönderdi. Çevrede bulunan fabrikaların atık sularının gölete aktığı iddiaları üzerine Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de çalışma başlattı.

