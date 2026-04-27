Fizyoterapistten tartışmalı yöntem! Bel fıtığına çare diye boyundan asma düzeneği kurdu!

Bir makara sistemi yardımıyla hastayı boynundan ve çenesinden asarak havaya kaldıran şahsın bu anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması, sağlık camiasında tepkiyle karşılandı. Modern tıp literatüründe karşılığı bulunmayan bu yöntem, hastaların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

Boyundan asarak bel fıtığı tedavisi iddiası

Düzeneği kuran kişi, hastanın omurgasını açarak fıtığı tedavi ettiğini öne sürse de, uygulanan şiddetli çekme kuvvetinin boyun omurlarına ve sinir sistemine vereceği zarar göz ardı ediliyor. Beyaz önlük giyerek kendisini uzman olarak tanıtan şahsın, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu düzeneği bir tedavi yöntemi gibi pazarlaması, merdiven altı tedavi yöntemlerinin ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.