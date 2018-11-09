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Zonguldak'ta kardeşinin cinayet sanığını kulağından bıçakladı

Nejdet Ü., 10 sene önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan, bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi kulağından bıçakladı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:17
Zonguldak'ta kardeşinin cinayet sanığını kulağından bıçakladı

Olay, saat 12.00 sıralarında, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan valilik binası önünde meydana geldi. Nejdet Ü., ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu, bir süre önce cezaevinden çıkan Serkan C. ile yolda karşılaştı. İkili tartışmaya başlarken, Nejdet Ü., üzerinde taşıdığı bıçakla Serkan C.'yi kulağından bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Serkan C.'nin yardımına, valilik personeli ve polis ekipleri koştu. Kaçan Nejdet Ü. de kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan Nejdet Ü., polis merkezine götürüldü. Serkan C. ise sağlık görevlilerini beklendiği sırada kan kaybından bayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan C., ameliyata alındı.

CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞ

Mehmet Ü., 28 Ocak 2008 tarihinde evinde tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunmuştu. Olayın ardından Mehmet Ü.'nün ev arkadaşı Serkan C.'nin, mahkemece tutuklandığı, bir süre önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:17
  1. Zonguldak
  2. ZONGULDAK
  3. CİNAYET
  4. SANIK
  5. BIÇAKLAMA
  6. KULAK

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