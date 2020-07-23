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Aktüel

Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:27:30 -
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dedeler köyünde bazı kişilerin bahçelerinde izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada A.T. (54), H.Ü. (56), F.Y. (39), Y.T. (55) ve M.B'yi (37) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, dedektör, kazma, kürek, dizüstü bilgisayar ve orak gibi malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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