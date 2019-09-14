0553 313 94 23

Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

Ereğli ilçesinde günübirlik kiralanan evde fuhuş yapıldığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:24
Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, günübirlik kiralanan bir evde fuhşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu Kırmacı Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptığı öne sürülen A.Ü. (34), F.I. (34), S.A. (30), Y.E.E. (22), T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından şüphelilerden A.Ü, T.Ç.T. ve V.S. serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli S.A. ve F.I. adlı kadınlar ile Y.E. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan S.A. tutuklanırken, F.I. ile Y.E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:24
  1. Ereğli
  2. fuhşa aracılık
  3. günü birlik
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Bakanlığı: “Ülke genelinde çıkan yangınlar kontrol altında”
    1. Tarım ve Orman Bakanlığı: “Ülke..
    2. Türk Hava Yolları Spor Kulübü Balkan..
    3. Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 -..
    4. Bakan Varank, TEKNOFEST hazırlıklarını..
    5. HDP'li milletvekili Leyla Güven..
    6. Şevket Çoruh'tan ilginç iddia: Bir..
    7. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    8. Tokat’ta karşı yöne geçerek çarpışan..
    9. Ragbi: Dostluk maçı
    10. Zonguldak'ta fuhuş operasyonu
    11. Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan..
    12. CHP'de heykel belediyeciliğine tam gaz..
    13. İdareci ve Bürokratlar Birliği..
    14. Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
    15. BM Yemen Özel Temsilcisi, Suud petrol..
    16. Evli kadınlara yönelik fuhuş..
    17. Milli eskrimci Martino Minuto'dan..
    18. Cinayet zanlısı tutuklandı
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    20. Yenice Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde..
    21. Maçın ardından
    22. BB Erzurumspor’da Teknik Direktör..
    23. Rıza Çalımbay: "Takımdan memnunum"
    24. Serbest bırakılınca tepki..
    25. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölüm
    26. Okan Buruk: "Benim için hayal..
    27. Tekirdağ’da trafik kazası: 8 yaralı
    28. Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip
    29. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip
    30. Esenyurt'ta yangın
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...