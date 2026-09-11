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Gündem Zonguldak'ta feci kaza: İndiği otobüsün altında can verdi!
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Zonguldak'ta feci kaza: İndiği otobüsün altında can verdi!

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Zonguldak'ta feci kaza: İndiği otobüsün altında can verdi!

Zonguldak’ta otobüsten indikten sonra aracın önünden geçmeye çalışan kişi, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden Coşkun Bilici (66), T.K'nin (34) kullandığı 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde inen Bilici, hareket ettiğini fark etmediği otobüsün önünden geçerken aracın altında kaldı.

Kazayı gören hastane personeli, ağır yaralanan Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

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