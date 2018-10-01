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Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağı pistten çıktı

Zonguldak Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yapan Germania Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, pistten çıktı. Çamura saplanan uçaktaki yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağı pistten çıktı

Zonguldak'ta, Türkiye'den Almanya'da gidecek olan bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunan yolcuların tahliye edildiği bildirildi. 

Bugün sabah erken saatte, Germania Hava Yolları'na ait Düsseldorf- Zonguldak seferini yapacak uçak, aprondan yolcularını aldıktan sonra piste hareket etti. Bu sırada uçağın sağ tekeri pistten çıkarak toprağa saplandı. Uçak hareket edemeyince uçuş iptal edilerek yolcular indirildi.

Kaymakam açıklama yaptı

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, uçağın manevra yaparken tekerinin pistten çıktığını söyleyerek, "Yolcularını aldıktan sonra kalkmak için hazırlık yapan uçak pistte doğru ilerlerken pilot mesafeyi ayarlayamamış ve bir tekerleği toprağa düşmüş. Herhangi bir tehlike yok. Uçak uçamayacağı için yolcular indirildi. Yolcular havayolu şirketinin kararına göre ya yeni bir uçakla ya da İstanbul'dan gönderilecek. Şu an bunu kararı verilmedi" dedi

Uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
  1. İstanbul
  2. Zonguldak
  3. Yolcu uçağı pistten çıktı
  4. facianın eşiğinden dönüldü

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