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Zonguldak'ta facia! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta bir yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

30 Ekim 2018 Salı 19:31
Zonguldak'ta facia! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre, otobüs şoförü Recep Yavuz (55) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Zonguldak-Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Recep Yavuz yaşamını yitirdi, muavin Mustafa Akman ile 15 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. Yavuz'un cansız bedeni, itfaiyenin çalışmasının ardından otobüsten çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan muavin Akman ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:31
  1. Antalya
  2. Zonguldak
  3. Trafik kazası
  4. Facia
  5. Ölü ve yaralılar var

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