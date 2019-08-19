0553 313 94 23

Zonguldak'ta eşiyle tartıştı, nehre atladı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşiyle tartıştığı iddiasıyla köprüden nehre atlayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:16
Zonguldak'ta eşiyle tartıştı, nehre atladı!

Akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi girişindeki Çaycuma köprüsünde çıplak halde bir kişinin köprünün altındaki su boruların üzerinde oturduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eşiyle tartıştığı için köprüye çıktığı iddia edilen 35 yaşındaki N.T. isimli şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da terör soruşturması: 23 kişi gözaltına alındı
    1. Adana'da terör soruşturması: 23 kişi..
    2. Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira..
    3. ABD'nin gizli Türkiye planı! Yine aynı..
    4. 330 düzensiz göçmen yakalandı
    5. İstanbul’da tatil dönüşü trafik..
    6. Şehzadeler şehri' bayramda 30 bin..
    7. Yurtta hava durumu
    8. Cezaevinden çıktı dolandırıcılık..
    9. Zonguldak'ta eşiyle tartıştı, nehre..
    10. Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan..
    11. 3 belediye başkanı görevden..
    12. Van, Diyarbakır ve Mardin Belediyeleri..
    13. İzmir'deki orman yangını
    14. Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda..
    15. Bakan'dan yangınlarla ilgili önemli..
    16. Diyarbakır, Van ve Mardin..
    17. İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire..
    18. Adana’da PKK/KCK operasyonu: 23..
    19. Görevden uzaklaştırılan belediye..
    20. Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye..
    21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde..
    22. Altay lige mağlubiyet ile başladı
    23. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi..
    24. İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır,..
    25. Hükümetten memur maaşları için yeni..
    26. Bakan Pakdemirli’den İzmir’deki..
    27. Kapadokya’da 90 turist zehirlendi
    28. "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele..
    29. Kapadokya’da 80 turist gıda..
    30. Hatay’da kontrol altına alınan orman..
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    AK Partili Metiner’den Gülerce’ye tepki: Kimi kastettiğini mertçe açıkla!
    AK Partili Metiner’den Gülerce’ye tepki: Kimi kastettiğini mertçe açıkla!