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Zonguldak'ta eşek arısının soktuğu kadın öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 gün önce arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 Eylül 2019 Cuma 11:34
Zonguldak'ta eşek arısının soktuğu kadın öldü

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı ilçeye bağlı Kandilli Beldesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre 74 yaşındaki Cemile Ekmekçi’yi bahçesinde halk arasında 'eşek arısı' diye bilen yaban arıları soktu.

Rahatsızlanan kadın yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arı sokmasına karşı alerjisi bulunduğu öğrenilen ve 5 gündür yoğun bakımda tutulan Cemile Ekmekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk annesi Cemile Ekmekçi, Kandilli beldesinde düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:34
  1. eşek arısı
  2. Kandilli Beldesi Yeni Mahalle
  3. Zonguldak

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