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Yerel Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
Yerel

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:59:00 - 2024-06-13 00:05:11
Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Gülüç beldesinde Shell firmasına ait akaryakıt istasyonunun tavan kısmının bakım ve onarımını yapan işçiler Savaş T. ve Müslüm Y. yüksek elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Servis'e ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksek gerilim hattına değen iki işçi, itfaiye aracının vinciyle istasyonun çatısından indirilerek, bölgede kesilen elektrik hatlarının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Savaş T.'nin vücudunun belli bölgelerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. İki işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

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