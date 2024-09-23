AFAD'ın turuncu kodlu uyarısı sonrası Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında

(rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

AFAD, Bartın ve Zonguldak illeri için turuncu kodlu yağış uyarısında bulunmuştu.